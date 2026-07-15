Tabio informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tabio hat am 14.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Das EPS wurde auf 31,11 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 33,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,93 Prozent auf 4,26 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at