TAG Immobilien-Aktie verliert: TAG Immo zapft mit Wandelschuldverschreibungen Kapitalmarkt an

Die Papiere sollen einen Gesamtnennbetrag von rund 325 Millionen Euro haben, bei einer Laufzeit bis März 2031, wie TAG am Dienstag mitteilte. Das Geld solle für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Summe entspricht etwa 10 Prozent am Grundkapital. Bei Wandelschuldverschreibungen können Investoren entscheiden, ob sie als Rückzahlung Geld oder Aktien des Unternehmens akzeptieren. Angekündigte Wandelschuldverschreibungen haben sich am Dienstag negativ auf den Aktienkurs von TAG ausgewirkt. Während sich andere Branchenwerte robust entwickelten, gehörten die TAG-Aktien via XETRA mit einem zeitweisen Minus von 1,36 Prozent bei 13,80 Euro zu den größeren Verlierern im MDAX

Der Kurs rutschte unter die nahe beieinander liegenden 21- und 50-Tage-Linien. Zu Buche stand das niedrigste Niveau seit einer Woche. Aktien des größeren Konkurrenten Vonovia legten im DAX zuletzt um 0,4 Prozent zu.

dpa-AFX