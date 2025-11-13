|
13.11.2025 06:31:28
TAG Immobilien hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
TAG Immobilien hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,83 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,210 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat TAG Immobilien im vergangenen Quartal 32,7 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 89,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TAG Immobilien 318,2 Millionen EUR umsetzen können.
