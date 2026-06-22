TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. Juni

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*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Mai

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 46,0

zuvor: 44,3

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 46,5

zuvor: 44,9

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 49,7

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 48,1

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 48,8

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 50,2

zuvor: 50,1

*** 10:00 DE/Delivery Hero SE, HV

*** 10:00 DE/Porsche AG, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 48,6

zuvor: 47,7

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,2

zuvor: 48,5

*** 10:30 BE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 49,3

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 53,9

zuvor: 53,9

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im

Volumen von 5 Mrd EUR

*** 15:15 GB/EZB-Direktor Elderson, Fireside Chat bei UN-Roundtable zu "From Risk

to Resilience: Financing the Future"

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 50,7

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 54,8

zuvor: 55,1

*** 15:55 GB/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Monetary Policy

Forum von Barclays und CEPR

22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

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June 22, 2026 09:03 ET (13:03 GMT)