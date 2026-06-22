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22.06.2026 15:02:40
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. Juni
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*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Mai
08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: 46,0
zuvor: 44,3
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 46,5
zuvor: 44,9
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: 50,0
zuvor: 49,7
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: 49,0
zuvor: 48,1
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 48,8
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: 50,2
zuvor: 50,1
*** 10:00 DE/Delivery Hero SE, HV
*** 10:00 DE/Porsche AG, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: 48,6
zuvor: 47,7
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: 51,5
zuvor: 51,6
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 49,2
zuvor: 48,5
*** 10:30 BE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: 50,0
zuvor: 49,3
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: 53,9
zuvor: 53,9
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im
Volumen von 5 Mrd EUR
*** 15:15 GB/EZB-Direktor Elderson, Fireside Chat bei UN-Roundtable zu "From Risk
to Resilience: Financing the Future"
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: 51,0
zuvor: 50,7
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: 54,8
zuvor: 55,1
*** 15:55 GB/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Monetary Policy
Forum von Barclays und CEPR
22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kla/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 22, 2026 09:03 ET (13:03 GMT)
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