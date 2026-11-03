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03.11.2026 05:55:39
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. November
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*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der
Sitzung des geldpolitischen Rats
Cash Rate
PROGNOSE: 4,85%
zuvor: 4,60%
05:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q (09:00 PK)
07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q
07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Ergebnis 3Q
07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 3Q
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit
Oktober 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q
12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)
14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q
*** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht zu APP/PEPP-Kaufprogramm
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie September
PROGNOSE: +1,3% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts) September
*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Hauptstadtempfang
der Deutschen Bundesbank
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q
22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q
*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q
*** - US/Zwischenwahlen
- JP/Börsenfeiertag: Japan
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 02, 2026 23:56 ET (04:56 GMT)
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.