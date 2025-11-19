TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 20. November (vorläufige Fassung)

===

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-1,7% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/-1,7% gg Vj

*** 10:30 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing bei JP Morgan Eurpean Financials Conference

12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:30 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +50.000 gg Vm

zuvor: +22.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,3%

zuvor: 4,3%

Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 227.000

zuvor: k.A.

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November

PROGNOSE: +1,5

zuvor: -12,8

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November

PROGNOSE: -14,0

zuvor: -14,2

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: +1,5% gg Vm

*** 17:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Veranstaltung zu "Assessing Resilience

and Vulnerabilities in the Financial System"

*** 19:40 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Teilnahme an

Annual Lunch der CFA Society of Indianapolis

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzsätze

für Unternehmenskredite (LPR)

*** - EU/EZB, Sitzung der Erweiterten Rats

*** - DE/Renk Group AG, Kapitalmarkttag

===

