|
07.08.2025 05:52:40
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 7. August
===
*** 05:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1H
06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1H (14:00 Investorenkonferenz)
*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q (11:00 PK; 14:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1H (10:00 PK)
*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 2Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Ergebnis 1H
07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q
*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1H
(09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 2Q (10:30 PK; 09:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1H (09:30 Telefonkonferenz)
07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1H
07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Ergebnis 1H
07:30 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1H
(11:00 PK; 08:30 Analystenkonferenz)
07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 1H
*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1H (14:30 Analystenkonferenz)
07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1H
07:50 DE/Suss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 1H
08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 1H
08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q (11:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Juni
Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +18,4 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -1,4% gg Vm
Importe
PROGNOSE: +1,0% gg Vm
zuvor: -3,8% gg Vm
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juni
saisonbereinigt
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: +1,2% gg Vm
08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 1Q
*** 09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1H (09:00 Telefonkonferenz)
12:00 FI/EZB-Ratsmitglied Rehn, Rede bei Mikkeli Summer Seminar
13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
sowie geldpolitischer Bericht
Bank Rate
PROGNOSE: 4,00%
zuvor: 4,25%
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 221.000
zuvor: 218.000
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q
annualisiert
PROGNOSE: +2,0% gg Vq
1. Quartal. -0,8% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: +1,5% gg Vq
1. Quartal: +5,7% gg Vq
16:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, spricht beim virtuellen Event des
Florida Institute of CFOs
22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q
*** - CN/Handelsbilanz Juli
PROGNOSE: +106,3 Mrd US-Dollar
zuvor: +114,7 Mrd US-Dollar
Exporte
PROGNOSE: +6,0% gg Vj
zuvor: +5,8% gg Vj
Importe
PROGNOSE: -0,5% gg Vj
zuvor: +1,1% gg Vj
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2025 23:53 ET (03:53 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison geht weiter: ATX geht mit Gewinnen aus dem Handel -- DAX im Plus -- Wall Street beendet Handel höher -- Asiatische Börsen zum Handelsende freundlich
Am Mittwoch zeigte sich der heimische Aktienmarkt fester, während der deutsche Leitindex ebenfalls zulegte. Der Dow zeigte sich von seiner freundlichen Seite. Die Aktienmärkte in Asien legten zur Wochenmitte überwiegend weiter zu.