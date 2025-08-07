07.08.2025 05:52:40

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 7. August

*** 05:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q

*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1H

06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1H (14:00 Investorenkonferenz)

*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q (11:00 PK; 14:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1H (10:00 PK)

*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 2Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q

*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1H

(09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 2Q (10:30 PK; 09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1H (09:30 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1H

(11:00 PK; 08:30 Analystenkonferenz)

07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 1H

*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1H (14:30 Analystenkonferenz)

07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1H

07:50 DE/Suss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q (11:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Juni

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +18,4 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -1,4% gg Vm

Importe

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -3,8% gg Vm

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juni

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +1,2% gg Vm

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 1Q

*** 09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1H (09:00 Telefonkonferenz)

12:00 FI/EZB-Ratsmitglied Rehn, Rede bei Mikkeli Summer Seminar

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

sowie geldpolitischer Bericht

Bank Rate

PROGNOSE: 4,00%

zuvor: 4,25%

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 221.000

zuvor: 218.000

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,0% gg Vq

1. Quartal. -0,8% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +1,5% gg Vq

1. Quartal: +5,7% gg Vq

16:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, spricht beim virtuellen Event des

Florida Institute of CFOs

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q

*** - CN/Handelsbilanz Juli

PROGNOSE: +106,3 Mrd US-Dollar

zuvor: +114,7 Mrd US-Dollar

Exporte

PROGNOSE: +6,0% gg Vj

zuvor: +5,8% gg Vj

Importe

PROGNOSE: -0,5% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vj

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2025 23:53 ET (03:53 GMT)

