18.12.2025 14:54:43

TAGESVORSCHAU/Freitag, 19. Dezember (vorläufige Fassung)

===

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit November

Kernverbraucherpreise (ex Nahrung)

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise November

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,1% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/-1,8% gg Vj

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar

PROGNOSE: -23,0

zuvor: -23,2

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz November

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: -1,1% gg Vm/+0,2% gg Vj

08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 9 Monate

08:00 DE/Insolvenzen September

*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW Dezember

*** 09:30 EU/EZB-Wage Tracker

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum

*** 11:00 DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland

*** 12:00 DE/Bundesbank Monatsbericht

*** 13:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede zur Eröffnung eines Panels

des Aspen Institute Italia

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Dezember

PROGNOSE: -14,0

zuvor: -14,2

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Dezember

PROGNOSE: 53,5

1. Umfrage: 53,3

zuvor: 51,0

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser November

*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** - DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland

- DE/Eurex: Großer Verfallstermin

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 08:55 ET (13:55 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:30 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen