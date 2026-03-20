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20.03.2026 05:59:41
TAGESVORSCHAU/Freitag, 20. März
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*** 07:00 DE/Fuchs SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar
PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-2,3% gg Vj
zuvor: -0,6% gg Vm/-3,0% gg Vj
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Januar
10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Januar
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar
*** 18:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu
"Aktuelle Wirtschaftsperspektiven für Deutschland"
- DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
(14:30 Earnings-Call)
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der
Referenzzinsen für Bankkredite (LPR)
*** - DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
- BE/EU-Gipfel (Ende)
- DE/Vincorion SE, Erstnotiz
- EU/Eurex: Großer Verfalltermin
- Börsenfeiertag: Japan
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
March 20, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)
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