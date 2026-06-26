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26.06.2026 06:00:40
TAGESVORSCHAU/Freitag, 26. Juni
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00:30 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei Chicago Council on
Global Affairs
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Juni
Verbraucherpreise ex Nahrung
PROHNOSE: +1,6% gg Vj
zuvor: +1,3% gg Vj
10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Mai
*** 14:30 US/Index der Frühindikatoren Mai
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni
PROGNOSE: 49,0
zuvor: 44,8
- GB/Easyjet plc, letzter Tag für formelles Übernahmeangebot von
Castlelake
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/mgo/kla/sha
(END) Dow Jones Newswires
June 26, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)
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