30.10.2026 06:15:39

TAGESVORSCHAU/Freitag, 30. Oktober

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*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Oktober

Verbraucherpreise ohne Nahrungsmittel

PROGNOSE: +2,6% gg Vj

zuvor: +2,7% gg Vj

*** 00:50 JP/Industrieproduktion September

PROGNOSE: +1,2% gg Vm

zuvor: +1,7% gg Vm

*** 07:00 DE/Fuchs SE, ausführliches Ergebnis 3Q

(10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q

*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q

*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

PROGNOSE: +0,1% gg Vq

2. Quartal: 0,0% gg Vq

*** 07:30 FR/Privater Verbrauch September

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,5% gg Vm/+0,8% gg Vj

*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (9:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 9 Monate

*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September

Importpreise

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,0% gg Vm/+8,3% gg Vj

08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober

PROGNOSE: +3,2% gg Vj

zuvor: +3,1% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +3,6% gg Vj

zuvor: +3,4% gg Vj

*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 3Q

*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj

2. Quartal: +0,7% gg Vq/+2,6% gg Vj

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober

HVPI

PROGNOSE: +5,1% gg Vj

zuvor: +5,0% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +8.000 gg Vm

zuvor: +12.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,4%

zuvor: 6,4%

*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q3

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: 0,0% gg Vj

2.Quartal: +0,3% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +1,1% gg Vj

2. Quartal: +1,0% gg Vj

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj

3. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen Oktober und Sachsen Oktober

10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters"

*** 11:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,4%

zuvor: 6,4%

*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj

2. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,2% gg Vj

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober

PROGNOSE: +4,5% gg Vj

zuvor: +4,2% gg Vj

*** 11:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q

*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q

*** 13:30 CA/Bruttoinlandsprodukt (BIP) monatlich August

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

*** 13:30 US/Arbeitskostenindex 3Q

PROGNOSE: +0,8% gg Vq

2. Quartal: +0,9% gg Vq

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

*** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober

PROGNOSE: 56,0

zuvor: 58,8

*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Money & More -

The National Bank on Tour event

*** 17:10 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz

der San-Francisco-Fed

*** 17:30 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (18:15 Telefonkonferenz)

*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

- SE/Verkürzter Handel in Schweden

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/apo/kla/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 01:16 ET (05:16 GMT)

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