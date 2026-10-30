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30.10.2026 06:15:39
TAGESVORSCHAU/Freitag, 30. Oktober
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*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Oktober
Verbraucherpreise ohne Nahrungsmittel
PROGNOSE: +2,6% gg Vj
zuvor: +2,7% gg Vj
*** 00:50 JP/Industrieproduktion September
PROGNOSE: +1,2% gg Vm
zuvor: +1,7% gg Vm
*** 07:00 DE/Fuchs SE, ausführliches Ergebnis 3Q
(10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q
07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q
07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q
*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q
*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
PROGNOSE: +0,1% gg Vq
2. Quartal: 0,0% gg Vq
*** 07:30 FR/Privater Verbrauch September
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,5% gg Vm/+0,8% gg Vj
*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (9:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 9 Monate
*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q
08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September
Importpreise
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +1,0% gg Vm/+8,3% gg Vj
08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
PROGNOSE: +3,2% gg Vj
zuvor: +3,1% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +3,6% gg Vj
zuvor: +3,4% gg Vj
*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 3Q
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj
2. Quartal: +0,7% gg Vq/+2,6% gg Vj
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
HVPI
PROGNOSE: +5,1% gg Vj
zuvor: +5,0% gg Vj
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +8.000 gg Vm
zuvor: +12.000 gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,4%
zuvor: 6,4%
*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q3
kalender- und saisonbereinigt gg Vq
PROGNOSE: 0,0% gg Vj
2.Quartal: +0,3% gg Vq
kalenderbereinigt gg Vj
PROGNOSE: +1,1% gg Vj
2. Quartal: +1,0% gg Vj
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj
3. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen Oktober und Sachsen Oktober
10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters"
*** 11:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,4%
zuvor: 6,4%
*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj
2. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,2% gg Vj
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
PROGNOSE: +4,5% gg Vj
zuvor: +4,2% gg Vj
*** 11:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q
*** 13:30 CA/Bruttoinlandsprodukt (BIP) monatlich August
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
*** 13:30 US/Arbeitskostenindex 3Q
PROGNOSE: +0,8% gg Vq
2. Quartal: +0,9% gg Vq
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,1% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj
*** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober
PROGNOSE: 56,0
zuvor: 58,8
*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Money & More -
The National Bank on Tour event
*** 17:10 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz
der San-Francisco-Fed
*** 17:30 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (18:15 Telefonkonferenz)
*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
- SE/Verkürzter Handel in Schweden
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/apo/kla/rio
(END) Dow Jones Newswires
October 30, 2026 01:16 ET (05:16 GMT)
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