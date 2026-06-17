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17.06.2026 06:01:41
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. Juni
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*** 01:50 JP/Handelsbilanz Mai
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj
zuvor: +0,7% gg Vm/+2,8% gg Vj
Kernverbraucherpreise
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,7% gg Vj
zuvor: +0,7% gg Vm/+2,5% gg Vj
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Mai
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 10:00 DE/Bechtle AG, HV
*** 10:00 DE/Scout24 SE, HV
10:00 DE/Sixt SE, HV
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai
Eurozone
PROGNOSE: k.A. /+3,2% gg Vj
vorläufig: +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj
zuvor: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: k.A. /+2,5% gg Vj
vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj
*** 11:00 DE/Cancom SE, HV
11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV
11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB,
VÖB-Kapitalmarktprognose-Pressegespräch
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Mai
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: +0,6% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm
*** 15:00 DE/Auto1 Group SE, Kapitalmarkttag
*** 16:00 US/Lagerbestände April
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 PK)
Fed-Funds-Zielsatz
PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%
zuvor: 3,50% bis 3,75%
*** - FR/G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs endet
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 17, 2026 00:02 ET (04:02 GMT)
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