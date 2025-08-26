|
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 27. August (vorläufige Fassung)
===
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August
PROGNOSE: -21,5
zuvor: -21,5
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW August
10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H
(11:00 Investorenkonferenz)
10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H
10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:30 DE/Auktion von neuen Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im
Volumen von 4 Mrd EUR
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
17:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede in der Greensboro Chamber of
Commerce
*** 22:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q
22:30 US/HP Inc, Ergebnis 3Q
- DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H
- US/Einfuhrzoll auf indische Waren steigt auf 50%
- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer
===
