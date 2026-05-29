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29.05.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Juni 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 1. Juni
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TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung
13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung
22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Investitionen Q1/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26
08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 4/26
09:00 CHE: BIP Q1/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
09:30 POL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: Geldmenge M3 4/26
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 BEL: Arbeitslosenquote 4/26
12:00 PRT: Industrieproduktion 4/26
15:45 USA. S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 4/26
SONSTIGE TERMINE
CHE: Jahreskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Genf
HINWEIS
SGP: Feiertag, Börse geschlossen
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.