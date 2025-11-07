|
TAGESVORSCHAU: Termine am 10. November 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 10. November 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen (8.00 Uhr Pressekonferenz)
USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 9/25 (vorläufig)
08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/25
08:00 SWE: Industrieaufträge 9/25
08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/25
09:00 AUT: Industrieproduktion 9/25
10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 11/25
11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/25
11:00 GRC: Industrieproduktion 9/25
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Online-Pk Bitkom zu Rechenzentren in Deutschland: Markt und Ausblick mit Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder
BRA: Beginn 30. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 30), Belém
COL: Abschluss des EU-Lateinamerika-Gipfels in Kolumbien, Santa Marta
+ Abschlusspressekonferenz am frühen Morgen deutscher Zeit
Die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und der 33 Länder der Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (CELAC) werden zu ihre vierten Gipfeltreffen zusammenkommen. Es wird vom kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro als CELAC-Vorsitzendem und dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, geleitet. Zudem werden der brasilianische Präsident Lula, die EU-Außenbeauftrage Kallas, der spanische Ministerpräsident Sánchez, der uruguayische Präsident Orsi sowie die Staats- und Regierungschefs aus Finnland, den Niederlanden, Kroatien und mehreren karibischen Ländern erwartet. Deutschland wird durch Außenminister Johann Wadephul (CDU) vertreten.
USA: US-Präsident Donald Trump empfängt Syriens Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa im Weißen Haus
