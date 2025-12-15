|
TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Dezember 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 16. Dezember 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
12:45 USA: Pfizer, Ausblick 2026 (14.00 Uhr Investoren- und Analystencall)
17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25
09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/25
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25
11:00 EUR: Handelsbilanz 10/25
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/25 und 11/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Lagerbestände 9/25
SONSTIGE TERMINE
13:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Bundesverbands deutscher Banken e.V. «Team Deutschland - Strategische Außenwirtschaftspolitik neu denken»
13:30 FRA: Prozess gegen Konzern Lafarge wegen mutmaßlicher Terrorismusfinanzierung in Syrien endet
DEU: Gewerkschaft IG BCE legt Forderung vor in den Tarifverhandlungen für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie
EUR: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Plan für bezahlbares Wohnen vor
FIN: Staats- und Regierungsspitzen der EU-Ostflanke treffen sich in Finnland
BEL: Treffen der EU-Umweltminister
