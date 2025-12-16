16.12.2025 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 17. Dezember 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen (10.00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)

22:00 USA: Micron, Q1-Zahlen

USA: General Mills, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 11/25

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 10/25

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 10/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/25

08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 12/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/25

16:00 USA: Lagerbestände 10/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Hybrid-Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft zum Jahresabschluss, Berlin

18:00 BEL: Gipfeltreffen EU-Westbalkan, Belgien

FRA: Die Internationale Energieagentur (IEA) veröffentlicht den Jahresbericht zum Kohlemarkt 2025

ERU: EU-Kommission stellt Vorschläge für eine umweltfreundliche Industrie vor

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Es ist ein Fehler aufgetreten!

