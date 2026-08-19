19.08.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 20. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 20. August

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Tonies, Halbjahreszahlen (15.00 Analystencall)

08:00 GBR: Hays, Jahreszahlen

10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen

11:30 CHN: Alibaba, Q2-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

17:45 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/26

08:00 CHE: Handelsbilanz 7/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/26

08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) Juni und 1. Halbjahr 2026

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe Juni und 1. Halbjahr 2026

08:00 DNK: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte 7/26

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

09:30 POL: Industrieproduktion 7/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 7/26

11:00 EUR: Bauproduktion 6/26

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/26

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 7/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk Bitkom e.V. zu Gaming in Deutschland

10:30 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), Hamburg

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
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