21.01.2026 06:04:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 21. Januar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Umsatz

07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz

12:30 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q4-Zahlen

13:00 USA: Travelers, Q4-Zahlen

16:00 USA: United Airlines, Q4-Zahlen (Call)

17:45 FRA: Atos, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 3.

Quartal 2025

08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/25

08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/25

10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht

16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/25

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Jahresauftakt-Pk Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) mit BDI-Präsident Peter Leibinger und Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner

12:30 FRA: EU-Parlament stimmt über Antrag auf EuGH-Gutachten zum Mercosur-Abkommen ab

CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

+ 09.30 Rede ägyptischer Präsident Abdel Fattah al-Sisi

+ 11.30 Veranstaltung mit Nvidia-Chef Jensen Huang

+ 13.30 Veranstaltung mit palästinensischem Premier Mohammad Mustafa

+ 14.30 Rede Trump

+ 15.45 Rede argentinischer Regierungschef Javier Milei

FRA: Abstimmung im Europäischen Parlament zu Fluggastrechten

+14.30 Pk zur Entscheidung des Parlaments

USA: Der Fall "Trump, Präsident der Vereinigten Staaten, gegen Cook" vor dem U.S. Supreme Court

RUS: Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas besucht Moskau - Treffen mit Kremlchef Putin erwartet

DEU: Warnstreiks in den Tarifrunden um die Angestellten der Länder an Schulen und Unikliniken

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

