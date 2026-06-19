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19.06.2026 17:34:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Juni 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. Juni
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TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen vom 3.6.26 werden wirksam
TERMINE KONJUNKTUR
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 5/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 5/26
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin
u.a. auch mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)
+ 1245 Pressegespräch mit BDI-Präsident Peter Leibinger und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner zu aktuellen wirtschafts- und industriepolitischen Entwicklungen
+ 1440 Podiumsdiskussion «Mut zur Reform - Investitionen und Anreize für den Aufschwung» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)
19:00 DEU: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht im Rahmen der Helmut Schmidt Lecture über die Handlungsfähigkeit Europas, Berlin
FRA: Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Straßburg
LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg
15:30 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington
Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten veröffentlicht Beschlussliste
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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