TAGESVORSCHAU: Termine am 26. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 26. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen

10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day (zweiter Tag)

10:00 DEU: DERTOUR Group in Deutschland, Jahres-Pk

DEU: Siemens Healthineers, Geschäftsbericht

DEU: SAP Sovereignty Night

+ 18.30 Keynote Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)

CHE: Adecco, Capital Markets Day

USA: Deere & Co, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (endgültig)

08:00 NOR: BIP Q3/25

10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 10/25

20:00 USA: Fed, Beige Book

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

09:00 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zum Auskunftsverlangen der EU-Kommission gegen Meta

09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt über tarifliche Mehrarbeitszuschläge, Erfurt

10:00 DEU: Europäische Zentralbank (EZB) stellt Bericht zur Finanzstabilität vor

Online-Pressegespräch mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos

10:30 DEU: Konjuktur-Pk des bayerischen Baugewerbes mit dem Präsidenten und Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen (LBB), München

11:00 DEU: Deutsche Bank Kapitalmarktausblick 2026

15:00 DEU: Jahresveranstaltung Strategiedialog Automobilwirtschaft mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Stuttgart

DEU: Ernährungsgipfel 2025 der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie

+ 18.30 Keynote Bundesernährungsminister Alois Rainer

GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London

