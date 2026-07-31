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31.07.2026 17:40:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 3. August 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 3. August
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen (detailliert)
09:25 JPN: Nissan, Q1-Zahlen
13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen
22:00 USA: Snap, Q2-Zahlen
22:05 USA: Palantir Technologies, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Loews, Q2-Zahlen
USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26
08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 6/26 und 1. Halbjahr 2026
08:30 CHE: Verbraucherpreise 7/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 6/26
SONSTIGE TERMINE
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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