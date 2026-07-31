31.07.2026 17:40:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 3. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 3. August

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen (detailliert)

09:25 JPN: Nissan, Q1-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen

22:00 USA: Snap, Q2-Zahlen

22:05 USA: Palantir Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Loews, Q2-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 6/26 und 1. Halbjahr 2026

08:30 CHE: Verbraucherpreise 7/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 6/26

SONSTIGE TERMINE

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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US-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
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