TAGESVORSCHAU: Termine am 3. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 3. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q2-Bericht

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Juli 2025

19:00 USA: Under Armour, Hauptversammlung

22:00 USA: Salesforce, Q2-Zahlen

22:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 8/25

TERMINE KONJUNKTUR

01:00 KOR: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: S&P Global PMI Dienste 8/25

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 8/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 8/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P GLOBAL PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (endgültig)

20:00 USA: Fed Beige Book

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Erster Tag «Handelsblatt»-Bankentagung, Frankfurt/M.

U.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Mark Branson, DSGV-Präsident Ulrich Reuter, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, ING-Deutschland-Chef Lars Stoy, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese und Schufa-Chefin Tanja Birkholz

DEU: Pressekonferenz Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) stellt offiziellen Erntebericht 2025, Berlin

DEU: Fachtagung Air Cargo Conference der Air Cargo Community Frankfurt mit umfassendem Vortragsprogramm, Frankfurt

USA: Geplanter Besuch von Polens neuem Staatsoberhaupt Karol Nawrocki im Weißen Haus, Washington

