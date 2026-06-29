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29.06.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Juni 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 30. Juni
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TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Sainsbury, Q1-Umsatz
10:00 DEU: Kontron, Hauptversammlung
10:00 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung
22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
01:30 JPN: Arbeitslosenquote 5/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 5/26 (vorläufig)
03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26
07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 5/26
08:00 GBR: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Leistungsbilanz Q1/26
08:00 DNK: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 5/26
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 5/26
08:30 HUN: Handelsbilanz 5/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 5/26
09:00 CHE: KOF Frühindikator 6/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 6/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 6/26
10:00 BGR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
10:00 ITA: Erzeugerpreise 5/26
11:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 4/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI 6/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 6/26
16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 5/26
SONSTIGE TERMINE
18:00 DEU: Veranstaltung der Helmut-Schmidt-Stiftung «Hafen im Wandel: Globale Umbrüche und soziale Ungleichheit», Hamburg
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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