02.01.2026 17:35:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 5. Januar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
USA: Kfz-Absatz 12/25
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 12/25
05:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 11/25
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/25
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/25
SONSTIGE TERMINE
USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (6.1. bis 9.1.2026)
17:00 Pressekonferenz LG Electronics
18:00 Pressekonferenz Robert Bosch GmbH
22:00 Pressekonferenz Nvidia
HINWEIS
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
