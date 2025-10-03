TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 6. Oktober.

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25

DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real

FRA: Saint-Gobain, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR

10:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25

10:30 GBR: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: 2. Hamburger Sustainable Finance Summit

