08.06.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 8. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 8. Juni

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TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung

10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung

10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung

12:00 DEU: BASF's Investorenveranstaltung zum Zhanjiang-Verband

14:30 USA: Honeywell, Strategieupdate

19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC, San Jose

DEU: Paragon, Jahreszahlen

USA: Coreweave, Hauptversammlung

USA: Reddit, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Deutsch-ukrainische Industriekonferenz der Initiative «New Age Defence»

10:00 DEU: Biotech-Finanz Gipfel - EY stellt Studie zur Biotechbranche vor

Die Zahlen erhebt der Verband BIO Deutschland e. V. jährlich in Kooperation mit EY

10:00 LUX: Treffen der EU-Verkehrsminister

14:00 DEU: Venture Capital Side-Event «German Venture & Growth Forum» mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

14:30 DEU: Staat und Wirtschaft vereinbaren beschleunigten Ausbau digitaler Infrastrukturen. Unterzeichnung einer Absichtserklärung durch hochrangige Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen sowie der CEOs der Telekommunikationsbranche u.a. mit Digitalminister Karsten Wildberger.

17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD»

CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten

HINWEIS

AUS: Feiertag, Börse geschlossen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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