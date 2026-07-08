08.07.2026 17:35:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 9. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz

07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung

10:00 DEU: Baader Bank, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung

10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung

10:30 DEU: Expert, Bilanz-Pk 2026

12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen

12:00 GBR: BT Group, Hauptversammlung

14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung

DEU: VW-Aufsichtsratssitzung und Aktionstag der IG Metall gegen Sparpläne

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Geldmenge M2, M3

03:30 CHN: Erzeugerpreise 6/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 6/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 5/26

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 6/26

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 10/11.6.26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Nach Reformbeschlüssen und Nato-Gipfel: Kanzler Friedrich Merz gibt Regierungserklärung im Bundestag ab

09:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband BdB zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M.

09:30 DEU: EuGH urteilt im Rechtsstreit zwischen Deutschland und der EU-Kommission um Beihilfen zu Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen

09:30 LUX: EuGH urteilt zu Widerrufsrecht bei Streaming-Abos

10:00 DEU: Jahres-Pk Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

15:00 BEL: Treffen der Euro-Gruppe

EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Nach den Vortagesverlusten erholte sich der heimische Markt. Am deutschen Aktienmarkt ging es nach oben. Die Wall Street präsentierte sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Märkte uneinheitlich.
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