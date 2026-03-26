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26.03.2026 06:04:38
TAGSVORSCHAU: Termine am 26. März 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 26. März
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) (13.30 Analystencall)
07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Kontron, Jahreszahlen und Strategie 2026
07:00 DEU: Heidelberg Materials, Geschäftsbericht
07:25 DEU: Medios, Jahreszahlen
07:30 DEU: Delivery Hero, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall)
07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (10.30 Call)
07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (detailliert)
07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk)
07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen
07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert)
07:30 DEU: Elringklinger, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)
07:30 DEU: Keonig & Bauer, Jahreszahlen (detailliert)
07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen (detailliert)
07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert)
07:30 DEU: Dürr, Geschäftsbericht
07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert)
08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen
08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall)
08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert)
08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Jahreszahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz)
08:00 DEU: Bertelsmann SE & Co. KGaA, Jahreszahlen, Gütersloh
08:00 GBR: Next, Jahreszahlen
08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen
09:00 DEU: KSB, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
09:00 DEU: B. Braun, Bilanz-Pk, Melsungen
10:00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Bilanz-Pk (online)
10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk (Präsenz und digital)
10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung
10:30 DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen, Berlin
10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung
11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Bilanz-Pk, Bad Neustadt/Saale
11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung
12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung
12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung
14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung
15:00 DNK: Danske Bank, Hauptversammlung
16:30 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung
17:50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen
20:00 USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung
DEU: Klöckner & Co., Ablauf der Frist für die Annahme der Übernahmeofferte durch Worthington Steel
DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert)
DEU: Flatexdegiro, Geschäftsbericht
GBR: 3i Group, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 SWE: Handelsbilanz 2/26
08:00 DEU: GfK-Konsumklima 4/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 3/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 3/26
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/26
09:00 ESP: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/26
10:00 ITA: Economic Sentiment 3/26
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/26
10:00 EUR: Geldmenge M3 2/26
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundestag u.a. mit der Abstimmung über das Spritpreis-Paket
+ 09.00 Debatte und Abstimmung über das Spritpreis-Paket
+ 10.10 Statement Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zum Kraftstoffmaßnahmenpaket
+ 11.20 Debatte zum Jahresbericht des Wehrbeauftragten Henning Otte
+ 12.40 Debatte über Grünen-Gesetzentwurf zu digitalem Gewaltschutz
+ 15.10 Debatte und Abstimmung über ein Gesetz für mehr Nierenspenden zu Lebzeiten
weitere Themen u.a.: Intelligente Verkehrssysteme, Anerkennungsverfahren in Heilberufen, digitaler Führerschein
09:00 DEU: Online-Pk zur Konjunkturprognose 2026/27 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf
11:00 FRA: OECD legt Wirtschaftsausblick vor
13:00 DEU: Wohnungsbau-Tag 2026 u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin
CMR: WTO-Ministerkonferenz, Yaounde
++ EU-Handelsministertreffen am Rande der WTO-Ministerkonferenz in Kamerun
FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Vaux-de-Cernay
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