TAIHEIYO CEMENT präsentierte Quartalsergebnisse

TAIHEIYO CEMENT hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,20 Prozent auf 1,54 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at