TAISEI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TAISEI gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,35 USD. Im letzten Jahr hatte TAISEI einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 3,17 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,32 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at