13.11.2025 06:31:28
TAISEI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
TAISEI gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 0,35 USD. Im letzten Jahr hatte TAISEI einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 3,17 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,32 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
