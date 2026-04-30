Taiwan Surface Mounting Technology legte Quartalsergebnis vor

Taiwan Surface Mounting Technology hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,17 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,88 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,56 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,41 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at