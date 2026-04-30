|
30.04.2026 06:31:29
Taiwan Surface Mounting Technology legte Quartalsergebnis vor
Taiwan Surface Mounting Technology hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,17 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,88 TWD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,56 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,41 Milliarden TWD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!