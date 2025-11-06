TAIYO KAGAKU informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TAIYO KAGAKU präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 80,15 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 74,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,24 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 12,53 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at