Tajiri Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tajiri Resources präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Tajiri Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at