TAKAYOSHI legte Quartalsergebnis vor

TAKAYOSHI hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 18,82 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 34,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,99 Milliarden JPY gegenüber 1,98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 72,46 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 96,63 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 7,98 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,83 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at