Takuma: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Takuma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36,19 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Takuma 14,20 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40,45 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 30,44 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at