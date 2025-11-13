Takuma legte Quartalsergebnis vor

Takuma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 36,74 JPY. Im letzten Jahr hatte Takuma einen Gewinn von 25,53 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,67 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,74 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at