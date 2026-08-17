Talanx präsentierte Quartalsergebnisse

Talanx veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,98 EUR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 15,35 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,64 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at