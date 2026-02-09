Talbros Engineering: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Talbros Engineering veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,75 INR gegenüber 10,52 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1,39 Milliarden INR gegenüber 1,15 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at