Talen Energy Aktie
WKN DE: A14STA / ISIN: US87422J1051
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04.11.2026 03:57:54
Talen Energy Corp. Reports Fall In Q3 Profit
(RTTNews) - Talen Energy Corp. (TLN) revealed earnings for third quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $138 million, or $2.88 per share. This compares with $207 million, or $4.25 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 63.4% to $1.327 billion from $812 million last year.
Talen Energy Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $138 Mln. vs. $207 Mln. last year. -EPS: $2.88 vs. $4.25 last year. -Revenue: $1.327 Bln vs. $812 Mln last year.
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