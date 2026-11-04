Talen Energy Aktie

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WKN DE: A14STA / ISIN: US87422J1051

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04.11.2026 03:57:54

Talen Energy Corp. Reports Fall In Q3 Profit

(RTTNews) - Talen Energy Corp. (TLN) revealed earnings for third quarter that Dropped, from last year

The company's earnings totaled $138 million, or $2.88 per share. This compares with $207 million, or $4.25 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 63.4% to $1.327 billion from $812 million last year.

Talen Energy Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $138 Mln. vs. $207 Mln. last year. -EPS: $2.88 vs. $4.25 last year. -Revenue: $1.327 Bln vs. $812 Mln last year.

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