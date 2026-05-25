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25.05.2026 06:31:29
TalkPool: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
TalkPool hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,560 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,12 Prozent auf 50,9 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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