TalkPool: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TalkPool hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,11 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 50,0 Millionen SEK gegenüber 46,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at