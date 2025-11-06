Tanger Factory Outlet Centers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tanger Factory Outlet Centers hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 145,6 Millionen USD gegenüber 133,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at