Tango Mining: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tango Mining hat am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,5 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 400 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at