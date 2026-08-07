TAT Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TAT Technologies präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,61 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 52,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TAT Technologies 43,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at