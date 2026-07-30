Tata Power legte Quartalsergebnis vor

Tata Power hat am 27.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde mit 0,39 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,390 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,52 Prozent auf 2,01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Tata Power 2,11 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at