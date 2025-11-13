|
Tata Power präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tata Power ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tata Power die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 29,69 USD gegenüber 31,16 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,00 Prozent auf 1,78 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Tata Power 1,87 Milliarden USD umgesetzt.
