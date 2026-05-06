Tata Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tata Technologies hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,66 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tata Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,72 Milliarden INR im Vergleich zu 12,86 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 13,47 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Tata Technologies 16,69 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 55,06 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 51,68 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at