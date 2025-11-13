Tayca zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tayca hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 13,06 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 21,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 13,38 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 6,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at