TCG BDC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TCG BDC veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,33 USD. Im letzten Jahr hatte TCG BDC einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at